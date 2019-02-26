Мобильный ракетный комплекс "Ярс" заметили на МКАД

Фото: telegram-канал 338

Участником плотного движения на Московской кольцевой автодороге стал мобильный ракетный комплекс "Ярс". Снимок с загруженной трассы опубликовал Telegram-канал 338.

На фото стратегические ядерные силы стоят рядом с обычными автомобилями. Как утверждают СМИ, в час пик МКАД перекрыли для провоза ракеты, однако официального подтверждения этой информации нет.

По данным Минобороны, пусковые установки прибыли из Ивановской области в рамках подготовки к Параду Победы в столице, передает "Интерфакс". "Ярсы" проехали более 400 километров, пройдя по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автодороге (МКАД).