Получить разрешение на работу такси теперь можно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в Москве можно теперь оформить онлайн на портале mos.ru. Для этого нужно перейти в раздел "Бизнес", а затем выбрать категорию "Транспорт".
Заявление на получение разрешения могут подать только зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица, что позволит избежать мошеннических случаев, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заявление потребуется подтвердить электронной подписью, а к нему еще попросят приложить удостоверяющий личность документ, свидетельство о регистрации транспортного средства, договор лизинга или аренды автомобиля, а также доверенность при обращении от представителя заявителя.
Соответствующий документ о получении разрешения на таксомоторную деятельность можно также получить в сервисном центре "Московский транспорт", который расположен по адресу Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1.
В декабре прошлого года Сергей Собянин подписал постановление о поддержке программы закупки новых автомобилей такси и каршеринга. Программа поддержки таксомоторных предприятий и операторов каршеринга реализуется правительством Москвы с 2012 года в форме субсидий на возмещение части трат на уплату процентов по кредиту и лизингу автомобилей.
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