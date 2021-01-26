Получить разрешение на работу такси теперь можно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в Москве можно теперь оформить онлайн на портале mos.ru. Для этого нужно перейти в раздел "Бизнес", а затем выбрать категорию "Транспорт".

Заявление на получение разрешения могут подать только зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица, что позволит избежать мошеннических случаев, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заявление потребуется подтвердить электронной подписью, а к нему еще попросят приложить удостоверяющий личность документ, свидетельство о регистрации транспортного средства, договор лизинга или аренды автомобиля, а также доверенность при обращении от представителя заявителя.

Соответствующий документ о получении разрешения на таксомоторную деятельность можно также получить в сервисном центре "Московский транспорт", который расположен по адресу Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1.

В декабре прошлого года Сергей Собянин подписал постановление о поддержке программы закупки новых автомобилей такси и каршеринга. Программа поддержки таксомоторных предприятий и операторов каршеринга реализуется правительством Москвы с 2012 года в форме субсидий на возмещение части трат на уплату процентов по кредиту и лизингу автомобилей.

