14 новых станций метро откроют для москвичей в 2019 году

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14 новых станций московского метрополитена планируют открыть в будущем году, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"В этом году мы 17 станций сдаем, но самое главное, что мы на следующий год видим еще 14 станций. У нас восемь станций высокого уровня готовности – это участок от "Некрасовки" до "Косино" Некрасовской линии, он в марте – апреле уже точно поедет", – сказал Хуснуллин.

По его словам, планируются запустить участок от "Саларьево" до "Столбово" в первые шесть месяцев будущего года.

К концу года, как отметил Хуснуллин, планируется открыть участок от "Косино" до "Авиамоторной" Большой кольцевой линии.

Ранее он сообщил, что станцию БКЛ "Савеловская" планируют открыть 30 декабря. Отмечается, что все работы должны завершиться в ближайшие дни. Таким образом, всего за 2018 год в Москве введут в эксплуатацию 17 станций метро.

