Сломавшего сиденье в метро пассажира могут привлечь к ответственности

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Сломавшего сидение в поезде метро мужчину могут привлечь к ответственности за вандализм. Пассажир состава пытался достать упавший за сидение смартфон.

Как пояснили в пресс-службе метро, инцидент поставил под угрозу жизнь мужчины и других пассажиров состава. "В вагонах под сиденьями располагается подвагонное оборудование, необходимое для обеспечения работы состава метро. Любое вмешательство в работу состава, может привести к сбою или остановке поезда", – цитирует представителей подземки Агентство "Москва". В пресс-службе добавили, что по закону и правилам пользования метро за порчу имущества пассажира можно привлечь к ответственности.

Представители метро призвали обращаться к персоналу метрополитена при любых нештатных ситуациях, включая падение любых предметов в нишу между сиденьем и спинкой в вагоне метро. "На одной из ближайших станций подойдет сотрудник, который без ущерба для интерьера вагона с помощью специального ключа достанет вещь, упавшую в труднодоступную полость", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мужчина вскрыл сидение в вагоне метро, чтобы достать чужому ребенку упавший за сидение смартфон. Из-за его действий в составе временно погас свет.