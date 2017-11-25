Сломавшего сиденье в метро пассажира могут привлечь к ответственности

25 ноября, 21:14
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сломавшего сидение в поезде метро мужчину могут привлечь к ответственности за вандализм. Пассажир состава пытался достать упавший за сидение смартфон.
Как пояснили в пресс-службе метро, инцидент поставил под угрозу жизнь мужчины и других пассажиров состава. "В вагонах под сиденьями располагается подвагонное оборудование, необходимое для обеспечения работы состава метро. Любое вмешательство в работу состава, может привести к сбою или остановке поезда", – цитирует представителей подземки Агентство "Москва". В пресс-службе добавили, что по закону и правилам пользования метро за порчу имущества пассажира можно привлечь к ответственности.
Представители метро призвали обращаться к персоналу метрополитена при любых нештатных ситуациях, включая падение любых предметов в нишу между сиденьем и спинкой в вагоне метро. "На одной из ближайших станций подойдет сотрудник, который без ущерба для интерьера вагона с помощью специального ключа достанет вещь, упавшую в труднодоступную полость", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что мужчина вскрыл сидение в вагоне метро, чтобы достать чужому ребенку упавший за сидение смартфон. Из-за его действий в составе временно погас свет.
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