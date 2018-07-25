Расписание "Сапсанов" изменится с 8 по 19 октября

25 июля, 15:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Расписание поездов "Сапсан", курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, изменится с 8 по 19 октября, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
В этот период пройдут работы по модернизации первого пути перегона Торфяное – Чудово-Московское, первого пути перегона Завидово – Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово-Московское.
Отменят поезда №765 и Санкт-Петербург – Москва и № 766 Москва – Санкт-Петербург. Также изменится расписание поездов "Сапсан" по маршрутам Санкт-Петербург – Москва, Москва – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Санкт-Петербург.
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