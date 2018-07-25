Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

25 июля, 15:17

Расписание "Сапсанов" изменится с 8 по 19 октября

транспорт строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание поездов "Сапсан", курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, изменится с 8 по 19 октября, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В этот период пройдут работы по модернизации первого пути перегона Торфяное – Чудово-Московское, первого пути перегона Завидово – Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово-Московское.

Отменят поезда №765 и Санкт-Петербург – Москва и № 766 Москва – Санкт-Петербург. Также изменится расписание поездов "Сапсан" по маршрутам Санкт-Петербург – Москва, Москва – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать