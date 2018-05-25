Все операторы платных дорог России подписали соглашение о единой системе взимания платы

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Все операторы платных дорог подписали дополнительное соглашение о взаимодействии. Документ объединяет независимых операторов платных автомдорог в рамках единой системы взимания платы – интероперабельности, сообщает Агентство "Москва".

К системе межоператорского взаимодействия присоединился новый участник – компания "Магистраль двух столиц" (МДС). Она является концессионером скоростной автомобильной дороги М11 "Москва – Санкт-Петербург" на участках 543–646 километр и 646–684 километр.

Теперь пользователи платных участков автомобильных дорог могут рассчитываться с помощью одного транспондера вне зависимости от того, какой оператор его выпустил. Благодаря этому уменьшается время прохождения машины через пункты взимания платы, кроме того, операторы дают скидки.

Ранее стало известно, что участок трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" протяженностью свыше 200 километров откроют для движения транспорта в июне 2018 года. Этот участок в Тверской и Новгородской областях станет продолжением действующих участков М11 в Тверской области. Для сквозного проезда всего участка уже установили тарифы. Полностью трассу М11 сдадут в эксплуатацию в конце 2018 года.