РЖД убрали комиссию за отмену билетов из/в Белгородскую область

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пассажиры, купившие билеты от/до станций Белгород, Валуйки, Губкин, Новый Оскол, могут сдавать их без удержания дополнительных комиссий. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Перевозчик уточнил, что гражданам вернут все деньги за билеты, приобретенные по "невозвратному" тарифу.

В РЖД также подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией со спросом на билеты из населенных пунктов Белгородской области. При необходимости компания оперативно увеличивает число вагонов для отдельных рейсов.

Накануне 150 детей из Белгородской области отправились в Астраханскую область, еще 540 – в Самарскую область. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, ребята будут находиться там в течение трех недель.

Глава Белгородской области также добавил, что в зависимости от развития ситуации с обстрелами власти будут принимать решение о том, чтобы оставить детей в регионах до конца учебного года.