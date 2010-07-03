Мужчину привлекли к ответственности за дрифт на грузовике в Зеленограде

Фото: телеканал Москва 24

Житель Зеленограда устроил дрифт-заезд на грузовом автомобиле в Зеленограде. Его привлекли к административной ответственности. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Расследование было проведено после публикации в Сети видеоролика, на котором мужчина за рулем грузовика устроил дрифт на парковке Центральной площади города. Полицейские установили личность водителя. Им оказался 22-летний приезжий.

Сам водитель объяснил свой поступок в комментариях под видео тем, что ему стало скучно на работе.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.14 КоАП РФ ("Нарушение правил маневрирования") и ст. 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона").

