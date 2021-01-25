Депутат МГД Метлина: во время закрытия участка метро нужно выбирать другие маршруты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Мосгордумы от районов Коньково и Теплый Стан Наталия Метлина призвала горожан выбирать альтернативные пути передвижения на время закрытия участка метро. Она напомнила, что движение между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" не осуществляется с 23 января по 7 февраля в связи с прокладкой тоннеля БКЛ.

"Сегодня, в первый рабочий день после закрытия линии, обстановка на станции "Новые Черемушки" была напряженной. Несмотря на подготовительные меры, в утренние часы не удалось избежать скопления пассажиров. Компенсационные маршруты ходят с максимальной частотой, открыты все турникеты, чтобы пассажиры входили в метро без задержек, но сгладить закрытие трех станций не так просто", – приводит Агентство "Москва" слова депутата.

Метлина добавила, что запущенные на закрытом участке компенсационные автобусы будут ходить с периодичностью в минуту. При этом она попросила местных жителей с пониманием отнестись к ситуации и по возможности совершать поездки вне пиковых часов, на наземном транспорте или по другой ветке метро.

Депутат также напомнила, что от станции метро "Беляево" до станции "Юго-Западная" будет запущен маршрут № 261к, от проезда Карамзина до метро "Тропарево" – № 281к, от метро "Калужская" до метро "Чертановская" – № 784к. Кроме того, на улице Профсоюзной, Миклухо-Маклая и Гарибальди будут обустроены выделенные полосы для движения общественного транспорта.

"Работы по прокладке тоннеля будут проведены оперативно, и в будущем БКЛ разгрузит нашу оранжевую ветку минимум на 15–18 процентов, число пассажиров на "Калужской" будет меньше 40 процентов. Сократится время, которое требуется для пересадки на другие линии: например, пассажиры, которым нужно на серую ветку, будут экономить до получаса в пути. Нагрузка на эти линии сейчас высока, поток пассажиров плотный, и ввод БКЛ сильно скажется на комфорте поездок", – подчеркнула Метлина.

Она заключила, что в 2021 году запланировано открытие станций "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Давыдково", а также станций "Калужская", "Зюзино" и "Улица Новаторов".

Ранее сообщалось, что около закрытых станций участка "Беляево" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии можно бесплатно выпить чай. Только за прошедшие выходные чай выпили уже 3,2 тысячи пассажиров – это 650 литров. Уточняется, что на станциях разливают горячий напиток с 8:00 до 20:00.

