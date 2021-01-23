Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут соединить после 2025 года

12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Решение о соединении Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий столичного метро может быть принято после 2025 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Конечно, теоретически, соединение Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий возможно. Но это точно задачи следующих этапов, там будет еще более тяжелая история, похожая на ту, что у нас с Калининско-Солнцевской линией. В идеале в будущем такие радиусы могут быть соединены. Но это точно программа за 2025 годом", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".
Вице-мэр добавил, что для начала эти линии нужно построить.
Ранее Бочкарев сообщил, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Депо будет находиться на участке площадью 18,3 гектара. Заммэра уточнил, что оно появится за станцией "Бирюлево" для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Также ожидается размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: