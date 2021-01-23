Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро могут соединить после 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Решение о соединении Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий столичного метро может быть принято после 2025 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Конечно, теоретически, соединение Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий возможно. Но это точно задачи следующих этапов, там будет еще более тяжелая история, похожая на ту, что у нас с Калининско-Солнцевской линией. В идеале в будущем такие радиусы могут быть соединены. Но это точно программа за 2025 годом", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Вице-мэр добавил, что для начала эти линии нужно построить.

Ранее Бочкарев сообщил, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Депо будет находиться на участке площадью 18,3 гектара. Заммэра уточнил, что оно появится за станцией "Бирюлево" для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Также ожидается размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево".

