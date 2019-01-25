Автомобилистов просят соблюдать правила парковки в День студента

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Администратор московского парковочного пространства попросил автомобилистов соблюдать правила парковки в столице в связи с мероприятиями в честь Дня студента, сообщает пресс-служба учреждения.

25 января в местах проведения массовых мероприятий ожидается большое скопление людей. "В связи с этим ГКУ "АМПП" просит водителей соблюдать правила парковки и оставлять автомобили только в разрешенных местах", – говорится в сообщении.

Из-за неправильно припаркованной машины может возникнуть аварийно-опасная ситуация, предупреждает АМПП. В пресс-службе добавили, что полный список платных городских парковок есть на сайте и в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Столица впервые отмечает День студента на общегородском уровне. Для участников мероприятий на 32 площадках подготовили рэп-баттл, стендап-шоу, кибертурнир, мастер-классы, интернет-флешмоб.

Студентам и посетительницам с именем Татьяна с 25 по 27 января подарят 25-процентную скидку на экскурсии по столичной подземке. ВДНХ также подготовила студентам и Татьянам несколько подарков к 25 января.