Фото: ТАСС/ Андрей Махонин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber.
"Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси", − говорится в сообщении ФАС, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что предписание направлено "на развитие конкуренции и обеспечение безопасности пассажиров и водителей".
"Яндекс.Такси" и Uber сообщили городским властям о слиянии бизнеса компаний в начале августа 2017 года. О своем решении объединить сервисы по заказу такси компании объявили 13 июля. Сообщалось, что соглашение между ними уже подписано, и совместная компания будет предоставлять услуги по онлайн-заказу такси не только в России, но и в соседних странах. В их числе – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия и Казахстан.
Ранее замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин сообщил, что с 2015 года столичное такси подешевело почти на 30 процентов. Стоимость поездки в среднем составляет около 460 рублей.
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