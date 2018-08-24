Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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24 августа 2018, 21:34

Город

Вестибюли трех станций метро закроют на ремонт до 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вестибюли трех станций метро закроют на ремонт до 27 августа, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Вечером в пятницу, 24 августа, для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями", – отмечается в сообщении представителей метро.

Пассажиров перестанут впускать и выпускать с 22:00. Закроется северный вестибюль станции "Люблино", южный вестибюль станции "Марьино" и западный вестибюль станции "Новогиреево".

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Москвичей призвали заранее планировать маршруты своих поездок.

транспорт метро
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