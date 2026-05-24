Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 12:50

Транспорт

Ряд улиц в Хамовниках в Москве временно закрыли для проезда из-за футбольного матча

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ряд улиц в Хамовниках в Москве временно закрыли для проезда из-за футбольного матча, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с 08:00 по московскому времени и до окончания мероприятия нельзя проехать по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Помимо этого, с 19:00 автомобилисты не смогут проехать от улицы Усачева до улицы Доватора в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева и 10-летия Октября. Кроме того, от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы нельзя будет проехать по улице Доватора.

Для проезда также закрыты:

  • 3-я Фрунзенская улица, от улицы Доватора до улицы Ефремова;
  • улица Ефремова, от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой;
  • улица Трубецкая, от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта.

В переулке Хользунова, от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта, и на дублере Комсомольского проспекта, от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте, будет закрыто движение. Также с 00:01 воскресенья, 24 мая, и до окончания мероприятия на этих участках запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что движение по Садовому кольцу и на некоторых прилегающих к нему улицах закрыто в обоих направлениях в период с 7:00 до 18:30. В частности, до 19:30 водители не смогут проехать по проспекту Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой, а также по улице Маши Порываевой на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика