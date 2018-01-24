Мосгордума приняла закон об увеличении расстояния до торговых точек от метро

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Расстояние от метро и транспортно-пересадочных узлов до торговых точек может увеличиться в два раза. Соответствующий закон приняла Мосгордума в среду, 24 января.

"Законопроектом устанавливается запрет на осуществлении торговли и оказании услуг в 50-метровой зоне от транспортно-пересадочных узлов и объектов метрополитена", – пояснил депутат Александр Семенников, передает Агентство "Москва".

Кроме того, инициатива запрещает торговать и оказывать услуги на вестибюлях станций, подуличных переходах, а также на территории Московской монорельсовой транспортной системы.

Рассмотрением дел по нарушению этого закона займется ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее сообщалось, что первые магазины на станциях Московского центрального кольца откроют до конца февраля. Еще более 40 торговых площадок разыграют на открытом аукционе в ближайшие месяцы.