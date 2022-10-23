Шестой паром запустили по Керченской переправе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Шестой паром "Конро Трейдер" запустили по Керченской переправе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

Как отмечает ведомство, паром отправился в путь в ночь с 22 на 23 октября.

"В первый свой рейс он перевез из терминала Рыбный порт (Керчь) в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона", – сообщили в пресс-службе.

По данным Минтранса России, после возобновления движения по переправе было перевезено порядка 18,3 тысячи пассажиров и 8,3 тысячи автомобилей. Работающие на линии 6 паромов к сегодняшнему дню выполнили уже 230 рейсов.

Ранее сообщалось, что количество курсирующих по Керченской переправе паромов увеличат до семи. Тогда уточнялось, что 4 действующих парома выполняют разные функции: "Керченский-2" перевозил грузовики массой до 3,5 тонны, "Лаврентий" – большегрузы и автобусы, "Мария" и "Ейск" крупнотоннажные и малотоннажные автомобили соответственно.

Движение по Керченской переправе было приостановлено из-за подрыва на Крымском мосту. Он произошел утром 8 октября.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже ФСБ России назвала организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

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