В метро установили еще пять новых автоматов по продаже билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще пять новых автоматов по продаже билетов установили на станциях столичной подземки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя метрополитена.

На станции "Пионерская" уже работает новый автомат, а на "Планерной" и "Новокосино" четыре новых аппарата подключат до конца недели. Ранее 11 устройств появились на станциях "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, "Комсомольская" и "Курская" Кольцевой линии. До конца августа в подземке установят еще четыре таких аппарата.

В новых автоматах можно купить карту "Тройка", записать на нее все типы билетов, а также приобрести билеты "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок. Также с помощью новых устройств можно пополнить социальные карты студента, школьника и ординатора. Автоматы принимают как наличные, так и банковские карты.