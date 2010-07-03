Компенсационные автобусы запустили между Кунцево и Усово

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На участке Кунцево – Усово запустили компенсационные автобусы, которые будут курсировать 23–26 апреля и 29–30 апреля из-за ремонта на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Уточняется, что автобусы курсируют по маршруту Кунцево – Усово – Кунцево. Проезд осуществляется по разовым билетам или абонементам.

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее стало известно, что расписание электричек Савеловского направления МЖД изменилось до 26 апреля в связи с ремонтными работами.