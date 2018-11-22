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22 ноября 2018, 18:25

Аэропорты Турции, Австралии и Испании возглавили антирейтинг

транспорт

Фото: CC BY-SA 3.0 wikimedia.org/Kayhan ERTUGRUL по лицензии

Составлен рейтинг самых нелепых и странных названий аэропортов в мире. Список подготовило новозеландское издание Newshub.

Первое место по "странности" заняла авиагавань Batman в Турции. Вопреки ожиданиям, она названа в честь одноименного города Батман в Турции, а не супергероя.

На втором месте – австралийский аэропорт Useless Loop, что переводится с английского как "Бесполезная петля". Аэропорт находится почти в 1000 километрах от города Перт на юго-западе Австралии, он получил свое название в честь одноименного города.

Тройку лидеров замыкает испанский аэродром Moron, что означает "Идиот". Он используется испанской и американской военной авиацией.
Также в рейтинге фигурируют аэропорт Eek (звук, выражающий огорчение) на Аляске и Danger ("Опасность") в США.

В августе 2018 года сервис Tutu.Ru опубликовал рейтинг населенных пунктов России с самыми смешными названиями. Лидером стала деревня Чуваки в Пермском крае. Организаторы конкурса пообещали отправить специальный приз в администрацию деревни-победительницы.

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