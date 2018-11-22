Аэропорты Турции, Австралии и Испании возглавили антирейтинг

Фото: CC BY-SA 3.0 wikimedia.org/Kayhan ERTUGRUL по лицензии
Составлен рейтинг самых нелепых и странных названий аэропортов в мире. Список подготовило новозеландское издание Newshub.
Первое место по "странности" заняла авиагавань Batman в Турции. Вопреки ожиданиям, она названа в честь одноименного города Батман в Турции, а не супергероя.
На втором месте – австралийский аэропорт Useless Loop, что переводится с английского как "Бесполезная петля". Аэропорт находится почти в 1000 километрах от города Перт на юго-западе Австралии, он получил свое название в честь одноименного города.
Тройку лидеров замыкает испанский аэродром Moron, что означает "Идиот". Он используется испанской и американской военной авиацией.
Также в рейтинге фигурируют аэропорт Eek (звук, выражающий огорчение) на Аляске и Danger ("Опасность") в США.
В августе 2018 года сервис Tutu.Ru опубликовал рейтинг населенных пунктов России с самыми смешными названиями. Лидером стала деревня Чуваки в Пермском крае. Организаторы конкурса пообещали отправить специальный приз в администрацию деревни-победительницы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: