Пересадочные узлы московского метро получат одинаковые названия

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Станции столичного метро, располагающиеся на разных линиях и являющиеся единым пересадочным узлом, будут называться одинаково. Соответствующий закон столичный парламент принял в среду, 22 ноября.

"Разные названия вызывают затруднения в ориентировании в Московском метрополитене, так как безусловно проще ориентироваться по историческим названиям, чем по наименованиям вновь построенных объектов", − заявил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Андрей Корнеев.

Он уточнил, что одинаковые наименования будут даваться только вновь открывшимся станциям метро. Старые названия оставят без изменений. Принцип неповторимости названий станций столичного метро был закреплен в законодательстве города.

Ранее сообщалось, что Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы станут единым транспортно-пересадочным узлом. О новом проекте журналистам сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В столице разрабатывается проект организации сквозного пригородного железнодорожного движения. Так называемая наземная ветка метро свяжет радиальные направления электричек.