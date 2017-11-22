Пересадочные узлы московского метро получат одинаковые названия

Фото: depositphotos/metlion
Станции столичного метро, располагающиеся на разных линиях и являющиеся единым пересадочным узлом, будут называться одинаково. Соответствующий закон столичный парламент принял в среду, 22 ноября.
"Разные названия вызывают затруднения в ориентировании в Московском метрополитене, так как безусловно проще ориентироваться по историческим названиям, чем по наименованиям вновь построенных объектов", − заявил заместитель руководителя столичного департамента транспорта Андрей Корнеев.
Он уточнил, что одинаковые наименования будут даваться только вновь открывшимся станциям метро. Старые названия оставят без изменений. Принцип неповторимости названий станций столичного метро был закреплен в законодательстве города.
Ранее сообщалось, что Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы станут единым транспортно-пересадочным узлом. О новом проекте журналистам сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В столице разрабатывается проект организации сквозного пригородного железнодорожного движения. Так называемая наземная ветка метро свяжет радиальные направления электричек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: