Объявлен конкурс на архитектурную концепцию для станции ТПК "Нагатинский затон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти объявили конкурс на разработку архитектурной концепции станций ТПК "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Две новых станции третьего пересадочного контура, "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" теперь станут предметом конкурса на архитектурный облик. Мне кажется очень положительным фактором будет то, что дизайн станций будет выполнен по интересным проектам, отобранным на конкурсе", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – отборочный. По каждой станции жюри выбирает пять финалистов на основании заявки, портфолио, а также эссе и предложенных участниками визуализаций. Второй этап будет посвящен работе над конкурсными проектами. Далее специалисты выберут шорт-лист из предложений, лучшие из которых будут реализованы.

Первый участок Третьего пересадочного контура будет готов до конца года. Эта новость касается все, кто пользуется метро, и даже тех, кто привык перемещаться по городу на автомобиле. ТПК полностью поменяет весь принцип передвижения по городу, разгрузит магистрали и подземку.

Третий пересадочный контур строится в несколько этапов. Первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка" практически готов. Его должны открыть до конца этого года, а в 2018 году ветку продляют до "Нижней Масловки", одновременно открыв участок от "Нижегородской" до "Рубцовской". В 2019 году "Нижнюю Масловку" соединяют с "Рубцовской", "Мнёвники" с "Хорошёвской", а "Аминьевское шоссе" с "Каховкой".