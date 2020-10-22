Около 97% пассажиров столичного метро утром 22 октября были в масках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 97% пассажиров Московского метрополитена утром 22 октября были в масках. Статистику приводит Дептранс столицы в Telegram-канале.
"Но были и те, кто не соблюдают меры безопасности и не носят маску или перчатки. Больше всего таких пассажиров сегодня утром было на станциях "Савеловская", "Щелковская", "Новогиреево", "Семеновская" и "Теплый стан" – их не пустили в метро", – говорится в сообщении департамента транспорта города.
Москвичам и гостям столицы напомнили, что проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты невозможен. Так, горожанам рассказывают о соответствующих требованиях Роспотребнадзора.
"Обязательно носите маски и перчатки на протяжении всей поездки", – обращают внимание в Дептрансе.
За последние сутки в Москве выявили 4 413 новых случаев коронавирусной инфекции.
15 октября стало известно, что пассажиров в Москве не будут пускать в транспорт без маски и перчаток. Такие меры требуются для предотвращения распространения COVID-19.
Рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима провели на МЦД
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