Три станции фиолетовой ветки метро закроют с 28 октября по 3 ноября

Фото: портал Москва 24/

Участок фиолетовой ветки метро от станции "Котельники" до "Лермонтовского проспекта" закроют с 28 октября по 3 ноября. Поезда будут курсировать только до "Выхино". Станции временно закроют для строительства Кожуховской линии метро.

Как сообщили в информационном центре департамента транспорта, в обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5:30 утра. На время прекращения работы трех станций Таганско-Краснопресненской линии пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами, которые поедут по выделенным линиям.

"Ограничения на участке от "Выхино" до "Котельников" связаны с важным этапом возведения новой линии метро – работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год, – говорится в сообщении. – При строительстве столь серьезного объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии." Отмечается также, что подобные работы снова проведут в 2018 году. Предположительно участок линии снова закроют в мае.

Как будут добираться пассажиры

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Компенсационные автобусы будут ходить от станций "Жулебино", "Лермонтовский проспект" и "Котельники". Маршруты назовут М1, М2 и М3, их будут обслуживать транспортные средства особо большой вместимости. Интервал движения будет составлять 40-50 секунд. Первые два маршрута будут подвозить пассажиров к "Выхино", третий – к "Кузьминкам".

"Движение всех маршрутов: компенсационных, городских и областных будет осуществляться по обособленным выделенным полосам", – отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется организовать постоянную работу всех касс на станциях метро "Выхино" и "Кузьминки". Пассажирам также будут помогать сотрудники метрополитена и ГКУ "Организатор перевозок". Они расскажут о схеме работы общественного транспорта в период закрытия станций. В электродепо будут предусмотрены резервные поезда для выдачи в случае необходимости на Таганско-Краснопресненскую линию.

Бесплатно добраться до центра столицы можно будет и на электричках, идущих до Казанского вокзала. Билет выдадут в кассах. На платформах Панки, Люберцы-1, Ухтомская и Косино организуют дежурство мобильных кассиров.

О чем нужно помнить автомобилистам

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водителей призвали к внимательности на дорогах из-за ввода выделенных полос. Ожидается, что это осложнит ситуацию на трассах. Автомобилистов призвали заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, а также выбирать маршруты объезда и пользоваться общественным транспортом.

На время закрытия станций метро отменят парковку на улице Вострухина в районе дома №7, на улице Авиаконструктора Миля от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова.

Выезд на Волгоградский проспект ограничат с Жигулевской улицы, Есенинского бульвара, улицы Академика Скрябина, Ташкентской улицы, Самаркандского бульвара. Нельзя будет попасть с улицы Кирова на улицу генерала Кузнецова. Временно закроется для авто участок улицы Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина.