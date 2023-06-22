Автобусы не будут останавливаться у Парка Горького в Москве во время выпускного 24–25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобусы не будут останавливаться у Парка Горького в Москве во время выпускного вечера c 16:00 24 июня до конца мероприятия 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

"24 июня с 16:00 до конца мероприятия 25 июня остановка "Парк Горького" для автобусов Б и с910 не будет работать. Пользуйтесь остановкой у метро "Октябрьская". Это связано с проведением общегородского выпускного", – говорится в уведомлении Дептранса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что праздник выпускников в Парке Горького состоится 24 июня. В этом году главными темами торжества станут "Первые" и "Наставники".

По словам градоначальника, попасть в парк смогут только выпускники и их сопровождающие. Для них подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.

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