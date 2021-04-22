Столичные водители на 36% реже нарушали скоростной режим в I квартале 2021 года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В январе – марте 2021 года столичные водители реже нарушали скоростной режим, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что превышение скорости является наиболее частым нарушением в Москве. На него приходится 38% всех фиксаций.

"Это очень опасно: высокая скорость уже спровоцировала 205 ДТП, в которых погибли 22 человека", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в департаменте транспорта призвали горожан соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция организовала рейд по проверке тонировки автомобилей после многочисленных нарушений, который пройдет с 19 по 28 апреля.