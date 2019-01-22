Столкнувшийся с причалом теплоход пройдет внеплановую проверку

Теплоход "Бьюти", который столкнулся 20 января с причалом на Софийской набережной в Москве, пройдет внеплановый осмотр. У судна проверят рулевое управление и другие механизмы, сообщили в ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Происшествие послужит поводом для внеочередного освидетельствования теплохода экспертами Московского филиала Российского речного регистра. Судно проверят на течь, проведут осмотр рулевого управления, а также других ключевых узлов и механизмов. Специалисты оценят действия судоводителя", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Предыдущая проверка прошла 13 декабря 2018 года, и тогда существенных нарушений выявлено не было. Также Российский речной регистр осматривал "Бьюти" 10 сентября, по итогам было выдано свидетельство о классификации на пять лет. Чтобы подобные случаи больше не повторялись, любые инциденты на воде будут тщательно расследоваться, подчеркнули в "Канале имени Москвы".



Следователи рассказали о возможной причине столкновения теплохода с причалом

Ространснадзор занимается расследованием столкновения теплохода с причалом в Москве. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 января, на Софийской набережной. По предварительным данным, это случилось из-за попадания льдины под перо руля. Расследование займет максимум 20 дней, потом Ространснадзор направит материалы в прокуратуру.

Пассажиры отказались от предложения возместить им стоимость билетов. Никто из людей не пострадал. Более того, им даже не пришлось прерывать прогулку, поскольку после столкновения с пристанью теплоход перешел в режим ручного управления и поплыл дальше.