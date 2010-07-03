Маршруты наземного транспорта в районе станции метро "ЦСКА" изменятся 25 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Маршруты наземного транспорта в районе станции столичного метро "ЦСКА" изменятся 25 августа в связи с проведением футбольного матча на стадионе "ВЭБ Арена", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 14:00 автобусы поедут: №175 – от метро "Сокол" до Песчаной площади; №818 – на двух участках: от метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" (до улицы Гризодубовой); от Силикатного завода до Песчаной площади", – говорится в сообщении.

Изменения будут действовать на время футбольного матча на стадионе "ВЭБ Арена".

Ранее сообщалось, что участок красной ветки метро от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" закрыли на неделю в связи со строительством тоннелей Большой кольцевой линии. Временно недоступны девять станций. На компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2" для пассажиров запустили более 180 автобусов. Интервал движения на первом маршруте составит менее минуты, на втором – около двух минут.