20 февраля 2018, 07:51
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Станцию метро "Деловой центр" закроют 24 и 25 февраля из-за проведения работ по присоединению строящегося участка Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Поезда Солнцевской линии будут курсировать на участке от "Раменок" до "Парка Победы", после чего следовать до "Партизанской" Арбатско-Покровской линии. В обратном направлении поезда по синей ветки будут ходить как по привычному маршруту – до "Пятницкого шоссе", так и до "Раменок".
С 26 февраля до открытия участка БКЛ поезда Солнцевской линии будут курсировать по маршруту "Раменки" – "Парк Победы" и обратно. На время закрытия "Делового центра" пассажирам предлагают воспользоваться одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК), а также станцией "Выставочная" Филевской линии.
Первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется запустить в конце февраля – начале марта 2018 года. Он пройдет от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк".
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