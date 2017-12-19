Более 500 рабочих расчищают столичные мосты после снегопада

Более 500 рабочих задействованы в расчистке снега на столичных мостах, сообщил замруководителя по эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост" Олег Мамошин.

"Всего по городу у нас сейчас работает более 180 единиц техники, более 550 человек дорожных рабочих, 150 бригад", – цитирует сотрудника учреждения РИА Новости.

Мамошин отметил, что уборку снега на мостах, согласно регламенту, проводят с начала снегопада. Полная ликвидация последствий должна осуществляться в течение четырех часов после его окончания. Затем мостовые покрытия посыпают гранитным щебнем и при необходимости обрабатывают реагентом.

На балансе "Гормоста" находятся 764 сооружения. Некоторые требуют индивидуального подхода. Например покрытие Парящего моста в парке "Зарядье" сделано из ценных пород дерева. Там снег и наледь убирают бережно с помощью лопат и метел. Механизированная уборка допустима при помощи специальных мотоблоков.

Ранее транспортный комплекс столицы предупредил водителей об ухудшении погодных условий. Снегопады и сильный ветер ожидаются в городе до утра 19 декабря. Автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт.