Вход и выход на станциях "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за концерта

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На станциях столичного метрополитена "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки возможны ограничения на вход и выход пассажиров из-за концерта певца Эда Ширана на стадионе "Открытие Арена".
"Для проезда к стадиону пользуйтесь станциями мосметро "Спартак" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии. Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.
Начало концерта в 18:30.
Пассажиров призвали соблюдать порядок и требования сотрудников метро и полиции.
Ранее стало известно, что в центре Москвы установили пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана. "Музыкант "прилег" на лужайку напротив арки главного входа, чтобы набраться сил перед своим первым стадионным концертом в России", – говорится в сообщении Парка Горького. Гости парка смогут написать на фигуре свои пожелания музыканту на его рубашке.
Уроженец Англии Эд Ширан получил известность после выхода своего дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года исполнитель закрепил успех своей второй пластинкой "X", которая была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. Песня Thinking Out Loud с этого диска принесла Ширану две премии Grammy в категориях "Лучшая песня года" и "Лучше сольное поп-исполнение".
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