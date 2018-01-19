В период проведения ЧМ-2018 в электричках усилят меры безопасности

19 января, 11:09
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
На период проведения чемпионата мира по футболу в пригородных электропоездах ОАО "Центральная ППК" усилят меры безопасности.
"В период проведения чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года в пригородных электропоездах ОАО "Центральной ППК" будут усилены меры по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности", - сообщили в пресс-службе компании, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что для защиты пригородных электропоездов компании от актов незаконного вмешательства привлечено подразделение транспортной безопасности, включающее в себя группы быстрого реагирования.
Также в компании организовано взаимодействие с МВД России и ФСБ России по усилению мер безопасности в период подготовки и проведения ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах. Церемония открытия состоится "Лужниках", там же пройдут один из полуфиналов и финал турнира. В Москве матчи ЧМ-2018 также примет стадион "Спартак".
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