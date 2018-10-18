На Рижском вокзале откроют "поезд-музей"

Фото: ТАСС/Анна Майорова

19 октября на Рижском вокзале откроют для посещения "поезд-музей" – передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК), сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В вагонах поезда размещена специальная композиция, которая рассказывает об истории развития железных дорог в России. Посетители могут посмотреть на подвижные составы и макеты железнодорожной техники разных времен

Среди экспонатов измерительные комплексы, макеты грузовых электровозов, рельсовых автобусов, двухэтажных вагонов и магистральных газотурбовозов.

Также в музее представлены макеты первых паровозов, чья скорость движения не превышала 16 километров в час, макеты современных высокоскоростных поездов, таких как "Сапсан", способного развивать скорость более 250 километров в час.

В составе ПВЛК есть вагон, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции можно увидеть фрагмент вагона-теплушки, макет-панораму военного Витебска, макеты "Дороги Победы", военной техники и личные вещи воинов-железнодорожников.

В память о погибших в вагоне "горит" Вечный огонь.

В музее представлен макет первого российского космодрома "Восточный". Также желающие могут попробовать себя в роли машиниста или водителя КамАЗа на специальных обучающих тренажерах.

Ранее сообщалось, что РЖД повысит тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах на 3,9%. Именно такой размер индексации с 2019 года утвердила ФАС.