Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за "бунта" пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в аэропорт Утапао задержали почти на 1,5 часа вечером в понедельник, 17 июня, так как пассажиры посчитали самолет неисправным и отказались лететь данным бортом. По факту инцидента сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проводят проверку.

Рейс осуществляла авиакомпании AZUR air. На борту Boeing-752 находились 237 пассажиров. При запуске двигателя потребовалась перенастройка оборудования.

"Пятнадцать человек лететь отказались. Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж. В 23:47 по местному времени (19.47 мск) борт вылетел в пункт назначения и в настоящее время уже прибыл на место", – цитирует РИА Новости представителя прокуратуры Оксану Горубунову.

По ее словам, воздушное судно находилось в технически исправном состоянии, предварительно вины авиакомпании не прослеживается.

