Поезда Горьковского направления МЖД ввели в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пригородные поезда Горьковского направления МЖД курсируют по расписанию, сообщает пресс-служба МЖД.

Электрички ввели в график. Сейчас поезда отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию.

Ранее несколько электричек ездили с увеличенным интервалом. Сбой произошел утром из-за оказания медицинской помощи пешеходу.