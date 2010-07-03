Вторые двери уберут на станциях метро до конца апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вторые стеклянные двери снимут на всех станциях столичной подземки до конца апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы уже провели в вестибюлях более чем половины станций. Уточняется, что сотрудники подземки убрали свыше 3,8 тысячи дверей. В частности, вторые двери исчезли на "Полежаевской", "Алтуфьево", "Проспекте Мира" Калужско-Рижской линии, а также на всех станциях Кольцевой линии и БКЛ.

Как пояснил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, дополнительные двери устанавливают в вестибюлях метро на зиму, чтобы лучше сохранить тепло. От холода пассажиров защищают более 4,5 тысячи таких дверей. "В теплое время года мы их убираем для усиленного проветривания, обмена воздуха и снижения температуры на станциях", − добавил Ликсутов.

Отмечается, что вторые двери на входах в метро снимают с 01:00 до 05:00, пока подземка еще закрыта.