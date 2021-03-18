Станция "Спортивная" вернулась к штатному режиму работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Спортивная" Сокольнической линии вернулась к штатному режиму работы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вход и выход пассажиров осуществляется через оба вестибюля станции", – говорится в сообщении.

Ранее по требованию полиции южный вестибюль станции "Спортивная" временно работал только на вход.

Аналогичные меры были приняты днем. Пассажиров направляли в северный вестибюль станции. Причины временного закрытия входа не сообщались.