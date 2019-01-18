Популярность столичных полуэкспрессных автобусов растет

Полуэкспрессные автобусы перевезли около 53 миллионов пассажиров за прошлый год, что на 30 процентов больше чем в 2017 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Первый заместитель генерального директора Мосгортранса Борис Ткачук отметил, что москвичи все чаще выбирают полуэкспрессные направления.
"Каждый будний день ими пользуются свыше 165 тысяч человек. С помощью таких направлений можно добраться до центра Москвы быстро и с комфортом", – приводятся в сообщении его слова.
Маршруты соединяют центр столицы с отдаленными районами. Остановки предусмотрены у транспортно-пересадочных узлов, социальных объектов, станций метро, Московского центрального кольца, Московской железной дороги. Благодаря этому, пассажиры экономят в пути около 10 минут.
Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что организация "выделенок" по новому стандарту позволила сократить интервалы движения полуэкспрессных автобусов №903 с 11 до 6 минут.
Он подчеркнул, что благодаря новым выделенным полосам пассажиры быстрее добираются до мест назначения. Регулярность движения автобусов №903 выросла почти в два раза – с 11 до 6 минут.
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