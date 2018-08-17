Выделенные полосы появятся на двух улицах Москвы с 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На двух улицах Москвы заработают новые участки выделенных полос для общественного транспорта. С 20 августа на улице Большая Черкизовская появится отрезок длиной 0,9 километра. Полоса пройдет от Халтуринской улицы до станции метро "Преображенская площадь" в обе стороны, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выделенная полоса длинной 1,2 километра на Стромынке будет проходить от улицы Барболина до улицы Матросская Тишина. Ее запустят только на участке дороги в сторону области.

Выделенные полосы обеспечат приоритет 19 маршрутам, которыми каждый день пользуются более 121 тысячи пассажиров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что после запуска полос работа маршрутов станет более стабильной.

"Мы проводим тщательный анализ и моделирование транспортных потоков: вводим выделенки только на тех улицах, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего", – отметил он.

В конце июля на семи столичных улицах появились новые участки выделенных полос. 17 автобусных маршрутов получили право приоритетного проезда на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской, Баррикадной улице, улицах Солянка, Волхонка и в Солянском проезде. Теперь транспорт станет курсировать без задержек.