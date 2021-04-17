Страховщик перечислил признаки поддельного полиса ОСАГО

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Названы признаки поддельного полиса ОСАГО. Их перечислил заместитель генерального директора СК "Макс" Виктор Алексеев в интервью агентству "Прайм".

По словам специалиста, мошенники часто привлекают потребителей низкими ценами. При этом у злоумышленников заранее подготовлены ответы на вопросы о причинах занижения стоимости.

"Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика", – предупредил Алексеев.

Мошенников также может выдать исключительно удаленное общение с клиентом, отметил специалист.

Алексеев посоветовал уточнять информацию о стоимости полиса ОСАГО на официальном сайте страховой компании. Проверить подлинность полиса можно на сайте Российского Союза Автостраховщиков в специальном разделе. Для этого необходимо указать номер полиса или госномер автомобиля.

Подобная проверка поможет выявить самые неожиданные способы мошенничества, сказал эксперт. В частности, бланк полиса может быть подлинным, но вместо дорогой машины застрахованным окажется трактор. Таким способом недобросовестные агенты забирают себе разницу, объяснил Алексеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что рост базовых ставок по обязательному автострахованию такси может составить 60%. По их данным, страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. Это происходит из-за существующего дисбаланса между уровнем выплат по авариям такси и сборам по ОСАГО.