Запуск новых правил пользования парковками в столице прошел успешно

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Запуск новых тарифов и правил пользования столичными парковками прошел в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Представители "АМПП" подтвердили, что городская инфраструктура справилась с изменениями, внедренными с 15 декабря. О новых тарифах и зонах стоянки горожане могут узнать в приложении "Парковки Москвы" и на сайте "Московского паркинга".

Кроме того, сориентироваться в изменениях водителям помогут инспекторы, которые дежурят на улицах рядом с парковками. Рядом с местами для машин также стоят информационные таблички, где указаны новые тарифы и время их действия.

"Напомним, что парковка на январских праздниках останется бесплатной на всех улицах", – добавили в пресс-службе.

Цены на парковку в центре города изменились с 15 декабря. Отныне тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, а время оплаты стоянки сократится с 15 до пяти минут. При этом изменения не коснулись обладателей парковочных разрешений.