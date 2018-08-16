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16 августа, 14:50

Навигацию в метро и на МЦК обновят к открытию участка Солнцевской линии

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Замена навигации к открытию участка Солнцевской линии метро началась в подземке и на МЦК. В течение месяца там обновят более 31 тысячи схем, указателей, маршрутно-путевых полос и других элементов в вестибюлях, на платформах станций и в подвижном составе.

На указателях появятся новые станции, а маршрутно-путевые полосы позволят пассажирам быстрее ориентироваться и совершать пересадки, рассказали в пресс-службе метро.

"Так, только в подвижном составе метро и МЦК нам предстоит заменить более 27 тысяч схем", – отметил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Новый участок желтой ветки удлинит ее сразу на семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерную", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовку".

В столице до конца 2023 года за пределами МКАД построят 21 станцию метрополитена. Всего за этот период в городе планируют открыть 58 станций. Пять станций за Московской кольцевой построят в составе участка Солнцевской линии "Раменки" – "Рассказовка", две на участке "Рассказовка" – "Внуково".

Строительство станций метро за пределами МКАД

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