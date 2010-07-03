Движение по Тетеринскому переулку восстановлено

Движение транспорта по Тетеринскому переулку вновь осуществляется штатно, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Ранее транспортный комплекс передавал, что участок перекрыт из-за упавшего дерева. Пока его убирают, водителей призвали выбирать другие пути.

Схема движения изменилась и в других районах города. До 20:00 перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Ограничения ввели на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Причиной стал митинг в защиту свободы слова, организованный в связи с делом журналиста Ивана Голунова. В

нем участвовали порядка1,6 тысячи человек. Еще одна такая акция состоится 23 июня.