Дополнительные поезда между Москвой и Петербургом назначат в период весенних каникул

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в период весенних школьных каникул. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги (ОЖД).
"Для обеспечения перевозки пассажиров в дни весенних школьных каникул Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург – Москва", – говорится в сообщении.
Поезд № 233 с отправлением в 01:05 будет курсировать от Санкт-Петербурга до Москвы 20, 22, 27 и 29 марта. В обратном направлении 20 и 27 марта будет ходить поезд № 128 с отправлением в 01:25, а 22 и 29 марта – № 30 с отправлением в 01:15.
Ранее сообщалось, что туристический поезд выходного дня запустит ОАО "РЖД" с 19 марта. Пассажиры смогут совершить путешествие из Москвы в Великий Новгород и Углич и вернуться обратно.
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