Туристический поезд из Москвы в Великий Новгород и Углич запустят 19 марта

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Туристический поезд выходного дня запустит компания ОАО "РЖД" с 19 марта, сообщает пресс-служба магистрали.

Пассажиры смогут совершить путешествие из Москвы в Великий Новгород и Углич и вернуться обратно. Прокатиться по туристическому маршруту можно будет с 19 марта по 18 апреля.

"Он будет отправляться по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала Москвы и прибывать обратно в столицу на Белорусский вокзал по воскресеньям в 23:29. Расписание поезда составлено так, что в Великий Новгород и Углич он будет прибывать рано утром, а отправляться дальше по маршруту – вечером", – говорится в сообщении.

Билет на поезд стоит 1 156 рублей. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Все они оборудованы кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами.

Кроме того, во время поездки пассажирам будут предложены пакетные туры для знакомства с городами.

Узнать подробности о путешествии можно на сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

Ранее сообщалось, что к летнему сезону в России планируется запустить новый формат туристического отдыха – железнодорожные круизы.

