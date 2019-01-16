Два рейса между Москвой и Хельсинки отмели из-за снегопада

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Финская авиакомпания Finnair отменила более 40 рейсов, в том числе два рейса в Москву, из-за сильного снегопада 17 января в аэропорту Вантаа.

"Сильный снегопад, как ожидается, приведет 17 января к ограничениям трафика в аэропорту Хельсинки Вантаа и замедлит другие операции, в том числе очистку самолетов от льда", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-служба перевозчика. Предполагается, что уже ночью в районе аэропорта будут наблюдаться вихри, горизонтальная видимость ухудшится до 900 метров, а вертикальная видимость до 30 метров.

В частности, речь идет об отмене рейсов AY712 и AY711. Из российской столицы рейс должен был отправиться в 12:30 по местному времени. В обратном направлении – 10:30.