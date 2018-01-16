Названа причина сбоя движения поездов на Горьковском направлении МЖД

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Сбой движения пригородных поездов на Горьковском направлении МЖД произошел, по предварительной версии, из-за неисправности катушки дугогасителя в электричке Москва – Петушки.

Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, передает Агентство "Москва".

В настоящий момент восточная транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента. Сотрудники ведомства соберут необходимую информацию, чтобы установить причины аварии. Соответствующее уведомление о начале проверки направили в ОАО "РЖД".

15 января на участке Москва – Реутово Горьковского направления Московской железной дороги произошло частичное повреждение контактного провода. Более тысячи пассажиров эвакуировали из-за угрозы пожара. В результате ЧП временно изменилась схема движения пригородных поездов.