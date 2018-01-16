Купить билет на поезд для животного теперь можно на сайте РЖД

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Оформить электронную квитанцию для перевозки домашних животных в поездах дальнего следования теперь можно на сайте РЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Помимо этого, на портале можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря. Ранее получить билет на животное или дополнительную ручную кладь можно было только в кассах.

Оформить электронную квитанцию можно как во время покупки билета, так и после. Однако при посадке в поезд нужно будет предъявить распечатанный документ.

Провозить мелких домашних животных можно бесплатно на поездах "Сапсан" на специальных местах. В компании отметили, что сбор за животного уже включен в цену билета и покупать его дополнительно не нужно.