Экспресс-автобусы пустят между станциями "Полежаевская" и "Динамо" 16 декабря

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Мосгортранс запустит 16 декабря автобусный экспресс-маршрут № 818к для перевозки пассажиров, которые не смогут воспользоваться станциями "ЦСКА" и "Петровский парк".

Автобусы будут курсировать от станции метро "Полежаевская" ("Хорошевская") до "Динамо" ("Петровский парк"), останавливаясь у станции "ЦСКА", с 5:20 до 1:45.

Автобусы поедут по улицам Куусинена, Веры Волошиной, Генерала Ивашутина, Хорошевскому шоссе, улицам Маргелова, Авиаконструктора Сухого, 1-му Ходынскому проезду, Ходынскому бульвару, улицам Авиаконструктора Микояна, Маршала Шапошникова и Ленинградскому проспекту.

Станции Большой кольцевой линии московского метро "ЦСКА" и "Петровский парк" закроют для пассажиров на весь день 16 декабря. Поезда БКЛ будут двигаться от "Делового центра" до "Хорошевской", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно. Ограничения связаны с подготовкой к открытию станции БКЛ "Савеловская". В понедельник обе станции возобновят работу.

