Трамваи задерживаются на Варшавском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Трамваи № 3, 16, 47 и 49 задерживаются в районе остановки "МЦК Верхние Котлы" на Варшавском шоссе в Москве. Причиной стало ДТП на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнило транспортное ведомство, в связи с задержкой были временно изменены маршруты. Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

12 ноября в Москве заработал новый вид городского транспорта – трамвайный диаметр Т1. Длина маршрута составила 27 километров, он соединит станцию метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке.

Первым этапом создания МТД стало открытие новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. До запуска участка в этом месте не ходил городской транспорт, а трамвайные маршруты заканчивались в центре и не пересекали его.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве появляются беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. Поездку на таком транспорте совершили свыше 26 тысяч пассажиров. Они тестируют такие маршруты, как № 30, 27, 23, 15 и 31.



