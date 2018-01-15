Движение поездов на Горьковском направлении МЖД восстановлено после ЧП

Движение поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги восстановлено.

Поезда могут следовать с задержками по мере введения в график, сообщает ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" в своем микроблоге в Twitter.

В ЦППК принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее стало известно, что в результате ЧП часть пассажиров электричек Горьковского направления вывели из вагонов в штатном режиме через кабину машинистов.

В понедельник, 15 января, на участке Москва-Реутово Горьковского направления МЖД произошло частичное повреждение контактного провода. Более тысячи пассажиров эвакуировали из-за угрозы пожара. В результате ЧП изменилась схема движения пригородных поездов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил после аварии развести всех пассажиров.